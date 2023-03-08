Yeni büro kuran avukatlara mali destek yapılacak
TBMM Başkanlığına sunulacak teklife göre, Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenleme yapılacak. Avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 10:23, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 10:26
Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi taslağı hazırladı.
YENİ AVUKATLARA MALİ DESTEK GELİYOR
Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenleme yapılacak. Avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenecek.