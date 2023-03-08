Şubatta en düşük reel kayıp yüzde 1,75 ile mevduat faizinde

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde şubatta en düşük aylık reel kayıp yüzde 1,75 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, şubatta en düşük aylık reel kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,75 ile mevduat faizinde (brüt) oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,19, avro yüzde 1,72, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,23, külçe altın yüzde 3,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 7 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 2,71, avro yüzde 3,24, DİBS yüzde 3,73, külçe altın yüzde 4,64 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,43 yatırımcısı kayba uğrattı.

- Amerikan doları 3 ve 6 aylık dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,37 kayba yol açtı.

Aynı dönemde Amerikan dolarının Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,05, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 41,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 38,91 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,46 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

- Yıllık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,38, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 59,76 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 14,05, külçe altın yüzde 21,23, Amerikan doları yüzde 21,86, avro yüzde 26,15 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 34,13 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 2,18, külçe altın yüzde 10,36, Amerikan doları yüzde 11,07, avro yüzde 15,95 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 25,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.