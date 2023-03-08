Dolar 18,94 TL'ye yükseldi
Güne yatay başlayan dolar, günü 18,94 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 17:40, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,9190
|18,9200
|18,9420
|18,9430
|Avro
|20,1440
|20,1450
|19,9760
|19,9770
|Sterlin
|22,6040
|22,7190
|22,3460
|22,4580
|İsviçre Frangı
|20,1730
|20,2740
|20,0640
|20,1650
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8890
|18,9690
|18,9120
|18,9920
|Avro
|20,1040
|20,1840
|19,9360
|20,0160
|Sterlin
|22,5440
|22,7540
|22,2860
|22,4960