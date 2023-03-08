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YKS tarihleri belli oldu...Başvurular alınmaya başlandı

ÖSYM 2023 YKS tarihlerini belirledi ve başvurularını almaya başladığına dair açıklamayı internet sitesinden yayımladı. ÖSYM: 2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2023 11:18, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 12:06
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı

DUYURU

(8 Mart 2023)

2023-YKS: Başvuruların Alınması

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kılavuza ulaşmak için Tıklayınız.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvuruların bugünden itibaren yapılacağını bildirdi.

Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

YKS oturumlarının 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını bildiren Ersoy, başvuruları ise 8-23 Mart'ta alacaklarını belirtti.

Sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak." bilgilerini paylaştı.

- YKS sınavından ücret alınmayacak

Ersoy, YKS sınavına ilişkin, "Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak." açıklamasında bulundu.

- "2023'te yaklaşık 50 sınav gerçekleştireceğiz"

Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapacaklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"2022'de 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum."

Bu yıl ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Adaylar, YKS başvurularını bugün saat 12.00'den itibaren yapabilecek.

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