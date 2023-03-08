Hac kuraları açıklandı
Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Sonuçlar, saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2023 22:06, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 22:24
Kutsal topraklara yolculuk için süreç başladı. Yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi.
Türkiye için bu yıl 83 bin 430 kontenjan ayrıldı. Kuraya 2 milyon 426 bin 114 kişi katıldı.
Hac kurasında isimleri çıkanların Mayıs ayından itibaren kutsal topraklara yolculuğu başlayacak.
Kura sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.
2023 yılı Hac kura sonuçları açıklandıDiyanet (@diyanetbasin) March 8, 2023
Kura sonucunu ve hac ile ilgili tüm işlemlerinizi @Dijital Türkiye Portalından (e-Devlet) takip edebilirsiniz. @ekapi
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