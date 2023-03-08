Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Tarım Komisyonunda

YÖK açıkladı...34 yaş üstü kadınlara üniversitelerde özel kontenjan
YÖK açıkladı...34 yaş üstü kadınlara üniversitelerde özel kontenjan
3 soruda deprem sonrası imar suçlularını neler bekliyor?
3 soruda deprem sonrası imar suçlularını neler bekliyor?
Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayet kurbanı
Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayet kurbanı
Hac kuraları çekildi...Sonuçlar akşam açıklanacak
Hac kuraları çekildi...Sonuçlar akşam açıklanacak
Depremzedelere adres değişikliğinde kolaylık
Depremzedelere adres değişikliğinde kolaylık
Kiraya zam yapmak isteyen ev sahibi önce arabulucuya gidecek
Kiraya zam yapmak isteyen ev sahibi önce arabulucuya gidecek
Ağır hastalığı bulunan çocuğu olan hükümlü anneye tahliye yolu
Ağır hastalığı bulunan çocuğu olan hükümlü anneye tahliye yolu
Vazife malülü cezaevi personelinin yakınlarına istihdam hakkı geliyor
Vazife malülü cezaevi personelinin yakınlarına istihdam hakkı geliyor
Sağlıkçılardan EYT'ye 3 yıl itirazı
Sağlıkçılardan EYT'ye 3 yıl itirazı
Deprem bölgesinin tamamı 'cazibe merkezi' kapsamına alınacak
Deprem bölgesinin tamamı 'cazibe merkezi' kapsamına alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
EYT mesaisi 6'da başlıyor: e-Devlet'ten 'emekli olur' yazısı yeterli
EYT mesaisi 6'da başlıyor: e-Devlet'ten 'emekli olur' yazısı yeterli
Depremzedelerden tepki: Biz can derdindeyiz onlar aday!
Depremzedelerden tepki: Biz can derdindeyiz onlar aday!
Muharrem İnce'den altılı masaya yeşil ışık
Muharrem İnce'den altılı masaya yeşil ışık
Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
Ağır yıkımın nedeni AFAD raporunda
Ağır yıkımın nedeni AFAD raporunda
Belediye Başkanı uyardı: Binaların yüzde 80'i riskli yapı
Belediye Başkanı uyardı: Binaların yüzde 80'i riskli yapı
Akşener o soruya cevap verdi: Yüzü neden asıktı?
Akşener o soruya cevap verdi: Yüzü neden asıktı?
Danıştay Başsavcılığına, 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür seçildi
Danıştay Başsavcılığına, 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür seçildi
Kamuya borçların yapılandırılması teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı
Kamuya borçların yapılandırılması teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı
15 günde 7 fay kırıldı: Son 500 yıldaki en büyük deprem
15 günde 7 fay kırıldı: Son 500 yıldaki en büyük deprem
4 bin 159 okul deprem tehlikesi altında
4 bin 159 okul deprem tehlikesi altında
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
EYT başvuruları 600 bini geçti
EYT başvuruları 600 bini geçti
Bakan Kasapoğlu: 78 çalışma arkadaşımızı depremde kaybettik
Bakan Kasapoğlu: 78 çalışma arkadaşımızı depremde kaybettik
Saadet Partili eski yöneticiden Karamollaoğlu'na sert eleştiri
Saadet Partili eski yöneticiden Karamollaoğlu'na sert eleştiri
Kayseri'de art arda depremler
Kayseri'de art arda depremler
Kılıçdaroğlu veda etti: Son kez bakmak için buradayım
Kılıçdaroğlu veda etti: Son kez bakmak için buradayım
MSB, 1 askerin şehit olduğunu duyurdu
MSB, 1 askerin şehit olduğunu duyurdu
Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Tarım Komisyonunda

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider:- "Yeraltı suları kullanılarak yapılan üretim sonucunda obrukların sayısı günden güne artmakta"- "Obrukların sayısının bu kadar artması artık yerleşim yerlerini de tehlikeye sokan gündem olarak önümüze çıkıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 13:41, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 13:42
Yazdır
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Tarım Komisyonunda

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, yeraltı suları kullanılarak yapılan üretim sonucunda obrukların sayısının günden güne arttığını söyledi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğunu; gıda ve tarım alanında Türkiye için risk teşkil eden sorunların ortadan kaldırılması, halkın refah seviyesinin artırılması için proje ve programların eş güdüm içerisinde çalıştırılması gerektiğini anlattı.

Kanun teklifinin, ilaç etken amaçlı kenevir üretimine ilişkin bir maddeyi içerdiğini söyleyen Minsolmaz, ekilmeyen, atıl kalan tarım arazilerinin kiralanarak üretime aktarılması için de bir düzenlemenin yer aldığını bildirdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, kanun teklifinin ormanların korunması ve orman köylülerinin desteklenmesine yönelik ciddi düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Orman alanlarına izinsiz dökülen hafriyatlarla ilgili ciddi ağırlaştırılmış cezalar getirileceğini dile getiren Şeker, orman köylerinde ormanlarda çalışanların sigortalı olmasına ilişkin ilave desteklerin sağlandığını ifade etti.

Geçmişte yapılan mükerrer orman kadastrosu nedeniyle Türkiye'nin birçok noktasında ciddi problemeler olduğunu vurgulayan Şeker, bu sorunların çözülmesi için düzenlemenin bilindiği bilgisini verdi.

-"Yıllık su ihtiyacı yüzde 55 artacak"

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Ebubekir Gizligider, iklim değişikliği, nüfus artışı, jeopolitik riskler ve salgın hastalıkların, tarım ve gıdanın stratejik önemini ortaya koyduğunu söyledi.

2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye'nin nüfusunun ise 100 milyonun üzerinde olacağını tahmin ettiklerini bildiren Gizligider, tarım ve orman sektörünü yeni bir vizyonla geleceğe hazırlamaya gayret ettiklerini ifade etti.

Çiftçileri her yönüyle güçlendirecek bir yaklaşımı ortaya koyduklarını, 2050 yılında kullanılabilir su potansiyelinin yüzde 25 azalacağın kaydeden Gizliger, "Yıllık su ihtiyacı ise yüzde 55 artacak. Ülkemiz su stresi altında bir ülke. Suyu esas alan bir üretim planlaması yapılması zorunluluk haline geldi." dedi.

- "Ürün desenine uygun olmayan üretim..."

Çiftçinin en büyük beklentisinin geleceği görebilmek ve planlama yapmak olduğunu ifade eden Gizligider, kanun teklifiyle bunu amaçladıklarını söyledi.

Gizligider, şöyle konuştu:

"Tarım arazilerinin verim kabiliyetiyle yağış ve sulama imkanları düzenlenerek bir ürün desenini belirleme sürecine geçmek istiyoruz. Ürün desenine uygun olmayan üretim yapılması bugüne kadar ciddi sorunlara sebep oldu. Yeraltı suları kullanılarak yapılan üretim sonucunda obrukların sayısı günden güne artmakta. Depremi yaşadığımız bu günlerde bir tehlikeye dikkat çekmek isterim. Obrukların sayısının bu kadar artması artık yerleşim yerlerini de tehlikeye sokan gündem olarak önümüze çıkıyor.

Bugün fay hatları haritasının yanı sıra kuraklık haritasını da yakından takip ediyor, bu doğrultuda yeni politikalar geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda planlı üretimi yaygınlaştıracağız. Sözleşmeli üretimi de geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda üreticilerimiz açısından pazarlama sorunu yaratmayacak, tüketicilerimiz açısında da fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek istiyoruz. Sözleşmeli üretimin gelişmesiyle üreticilerimizin, her sene 'ürünümü acaba bu sene para edecek mi?' sorusuna artık son vermek istiyoruz."

Kenevirin ilaç etken maddesi olarak kullanılması amacıyla kenevir yetiştiriciliğinin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından gerçekleştirileceğini belirten Gizligider, teklifle, orman köylülerinin refahını artırıcı düzenlemeler yapacaklarını kaydetti.

OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Kiraya zam yapmak isteyen ev sahibi önce arabulucuya gidecek
Kiraya zam yapmak isteyen ev sahibi önce arabulucuya gidecek
Yeni büro kuran avukatlara mali destek yapılacak
Yeni büro kuran avukatlara mali destek yapılacak
Kamuya borçların yapılandırılması teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı
Kamuya borçların yapılandırılması teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı
Teklif Meclis'te: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Teklif Meclis'te: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
TBMM'de gündem 'borç yapılandırması' olacak
TBMM'de gündem 'borç yapılandırması' olacak

Bu Habere Tepkiniz

EYT kapsamında emeklilikte hangi statüden emekliliğe hak kazanılır?

EYT kapsamında emeklilikte hangi statüden emekliliğe hak kazanılır?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri, sonra çalışmaya başlayanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti

KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapılacağını söyleyen Ersoy, YKS'de depremzedelerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri erteleniyor

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri erteleniyor

Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz.
YKS tarihleri belli oldu...Başvurular alınmaya başlandı

YKS tarihleri belli oldu...Başvurular alınmaya başlandı

ÖSYM 2023 YKS tarihlerini belirledi ve başvurularını almaya başladığına dair açıklamayı internet sitesinden yayımladı. ÖSYM: 2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.
Noter ücretlerine yüzde 100 zam!

Noter ücretlerine yüzde 100 zam!

Noterlik işlemlerinden alınan ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı.
Emeklilik yaşını açıkta iken bekleyen memurlar EYT kapsamında emeklilik dilekçesini nereye vermeli?

Emeklilik yaşını açıkta iken bekleyen memurlar EYT kapsamında emeklilik dilekçesini nereye vermeli?
Anayasa Mahkemesinin 9 Marttaki gündemi oldukça yoğun

Anayasa Mahkemesinin 9 Marttaki gündemi oldukça yoğun

Anayasa Mahkemesi 9 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hem iptal davaları hem de siyasi parti denetimleri dolayısıyla oldukça yoğun.
42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

42 bin 500 personel alımı iptal edildi mi? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanlığına alınması kararlaştırılan ikinci 42 bin 500 kadronun iptal edilip edilmediği sorusuna Koca, "Kesinlikle iptal söz konusu değil." dedi.
EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT'liye çifte bayram! Hem maaş, hem ikramiye

EYT için bir günde 300 bin başvuru olurken, SGK mesai başlangıcını 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek. En düşük emekli aylığı 5.500 lira olarak belirlenirken avansın da bu tutar üzerinden verilebileceği belirtiliyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 lira bayram ikramiyesinin dahil edilmesi öngörülüyor.
Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak 5434'e tabi memurluğa başlayan nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde emeklilik için 5400 gün hizmet yeterli olmakta, başka bir şart bulunmamaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
6'lı masada krizinin 4 günü

6'lı masada krizinin 4 günü

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı.
Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 mart 2023
Karatay'dan ezber bozacak öneri!

Karatay'dan ezber bozacak öneri!

YouTube?da yayınlanan bir programa konuk olarak katılan Canan Karatay, kristal kaya tuzunun önemine değinerek, ?oksijen, su ve tuzsuz hayat olmaz? dedi. Karatay'dan yine ezberleri bozacak bir açıklama geldi.