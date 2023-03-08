Antakya'daki bir özel hastane ile ilgili iddialara soruşturma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

"Hatay'da şebeke suyu sadece genel amaçlar gibi kullanılmalı"

Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu analizlerin sebebi durum normalmiş gibi görünse de artçı depremlerin şebeke suyunu riskli hale getirmesidir. Şebeke suyu sadece temizlik gibi genel amaçlar gibi kullanılabilir.

"Salgının işareti olabilecek bilimsel bir veri söz konusu değil"

Bu gibi afetlerden sonra toplumlar ve devletler salgın riskine karşı tedbirli olmalıdır. Alınan tedbirlerle biz başarılı şekilde yürütüyoruz. On binlerce insan içinde sayılı ishal gibi vakalar enfeksiyon farkı olmayan durumlardır. Salgın oluşturabilecek bilimsel bir veri söz konusu değil.

"Deprem bölgesinde 122 bin sağlık personeli görevi başındadır"

Deprem bölgesinde 122 bin sağlık personeli görevi başındadır. 26 sahra hastanesi, 133 acil müdahale ünitesi olmak üzere toplam 1200 yerleşik sağlık hizmet kuruluşumuz bölgede hizmet veriyor.

"Deprem uyarıcı oldu, ülke genelinde harekete geçmiş durumdayız"

Deprem hepimiz için uyarıcı oldu. Hepimizin elinde acil işler var, ülke genelinde harekete geçmiş durumdayız. İstanbul'da 2 üniversite hastanemizle ilgili de şu bilgileri paylaşmak isterim. Çapa'nın mevcut yerleşkesindeki inşaatler hızla bitirilecek. Hasdal kampüsü faaliyete geçirilecek. Beylikdüzü ile Eyüp Devlet Hastanesi Çapa'nın kullanımına açılacak. Samatya ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi kullanıma açılacak.

'Antakya'da özel hastanede yaşananlarla ilgili soruşturma başlattık'

Antakya'daki bir özel hastanesiyle ilgili iddialar üzüntülerimizi bir kat daha artırmıştır. Gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz.

Sağlık Bakanı Koca, Taksim ile Samatya'daki İstanbul eğitim ve araştırma hastanelerinin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kullanımına açılacağını bildirdi.