ÖSYM'den YDS'ye girecek adaylara 'geç başvuru' hatırlatması

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru;

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) için 8-13 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacaktır.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Mart 2023 tarihinde mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 13 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 2023-YDS/1 sınavı yapılmayacaktır. 2023-YDS/1 sınavına Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde; sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde; sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde sınava alınacaktır.

2023-YDS/1 sınavına başvuran tüm adaylar, 8-13 Mart 2023 tarihleri arasında 13 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI