Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı olduğu belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Ekipler, enkaz altında birinin olmadığına dair bölgede çalışma yürütüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 16:32, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 16:47
Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.
Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.