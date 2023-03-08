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700 bin kişi emeklilik başvurusunu e-Devlet'ten yaptı

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu sabah itibarıyla 700 bin kişinin e-Devlet'ten emeklilik başvurusu yaptığını belirterek, "Vatandaşımız panik yapmasın, rahat rahat gece ya da gündüz fark etmeksizin e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 18:13, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 18:15
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Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine, EYT'ye ilişkin düzenlemeyle emeklilik hakkını kazanan vatandaşların başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabildiklerini ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gitmelerine gerek olmadığını söyledi.

e-Devlet Kapısı'nı, 62 milyon kullanıcı ve devletin sağladığı 6 bin 800'den fazla dijital hizmetle "devletin kısa yolu" olarak tanımlayan Koç, SGK'nin bir hizmeti olan EYT başvurularının da e-Devlet üzerinden yapılabildiğini bildirdi.

Koç, bu hizmetin adının "Aylık Gelir Ödenek Talep Hizmeti" olduğunu ifade ederek, vatandaşların bu hizmete kolay ulaşabilmesi için bir kısa yol hazırladıklarını, bunun için e-Devlet Kapısı'na girildiğinde arama yerine "EYT" yazılmasının yeterli olduğunu anlattı.

Böylece kullanıcının karşısına doğrudan bu hizmetin geldiği bilgisini veren Koç, şöyle devam etti:

"Sonrasında aylık bağlamayı ve 4A mı, yoksa 4B mi olduklarını seçecekler. Banka bilgilerini, e-posta ve cep telefonu bilgilerini de girdikten sonra 'Başvur' tuşuna bastıklarında, emeklilik başvurularını tamamlamış olacaklar. Bunun için hiçbir şekilde SGK müdürlüklerine gitmelerine gerek yok. Oturdukları yerden 7/24 istedikleri zaman bu hizmeti kullanabilirler. Birçok vatandaşımız 3 Mart'tan bu yana yoğun şekilde e-Devlet üzerinden başvuru yaptı. Sabah aldığım rakamlara göre 700 bin vatandaşımız EYT kapsamında emeklilik başvurusunu e-Devlet Kapısı üzerinden tamamladı. Bu bilgiler SGK'ye gitti ve emeklilik koşullarını sağlayan vatandaşlarımız 1 Nisan itibarıyla emekliliğe hak kazanmış olacaklar. Vatandaşlarımız gece, hafta sonu dahi e-Devlet Kapısı'na girerek EYT kapsamında emeklilik başvurusu yapabilir. SGK'ye gidip sıralarda beklemelerine gerek yok. Genelde gece ve hafta sonları başvuru sayılarında düşüş görüyoruz. Bizim için klasik mesai kavramı yok. Vatandaşlarımız e-Devlet dijital dünyasında 7 gün 24 saat başvuru yapabilir."

- "SGK'ye gidip kağıt almak için uğraşmasınlar"

Koç, mevzuat gereği mart ayı içinde hangi gün başvurulursa başvurulsun emekliliği hak etme tarihinin 1 Nisan olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. SGK tarafından verilen bilgiler çerçevesinde toplam beklenti 2 milyon 250 bin kişi. İlk 4 günde 700 bin kişinin başvurusunu alabildik ama daha vaktimiz var. Vatandaşımız panik yapmasın. Rahat rahat gece ya da gündüz fark etmeksizin e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Vatandaşların kurumlara giderek bir evrak-kağıt alma alışkanlığı olsa da buna artık gerek yok. Biz e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılan başvurularda cep telefonunuza başvurunuzun alındığına dair bir kısa mesaj (SMS) gönderiyoruz. Yani elinizde başvurunuzun alındığına dair bir kanıt her zaman oluyor. e-Devlet'e girince başvuru yaptığınızın belgesi de çıkıyor. Bu sebeple vatandaşlarımız rahat olsun, SGK'ye gidip kağıt almak için uğraşmaya gerek yok. Dijital hizmetleri daha etkin kullanarak başvurularımızı e-Devlet Kapısı üzerinden yapalım."

- "EYT sorgulama sayısı 8 milyona ulaştı"

Koç, şu ana kadar EYT konusunda e-Devlet'te sorgulama sayısının 8 milyona ulaştığını, bunun da EYT düzenlemesi kapsamında hakkı olmayan vatandaşların dahi bu hizmeti sorguladığı anlamına geldiğini söyledi.

"İlk gün yoğunluktan dolayı bazı sıkıntılar yaşamış olsak da ikinci günden itibaren sistemlerimiz stabil şekilde çalışıyor. Hem Dijital Dönüşüm Ofisi hem Türksat'ın ekibi hem de SGK mühendisleri sistemleri 7-24 takip ediyor." diyen Koç, "Herhangi bir şekilde sorun olduğunda acil şekilde önlem alarak sistemi ayakta tutuyoruz. İnsanların ilgisi çok fazla. 'Belki bana da çıkmıştır' diye düşünebiliyorlar. Vatandaşlarımızın dijital teknolojileri ve hizmetleri kullanması güzel. Bu yoğunluktan memnunuz ama EYT hakkı kazanmış vatandaşlarımızın bu hizmeti hızlı şekilde almaları öncelikli hedefimiz. Sistemlerimiz stabil çalışıyor. Vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı üzerinden istediklerinde başvuru yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

EYT başvuru sorgulaması yapan vatandaşların 6 Mart saat 17.00 ile 7 Mart saat 17.00 arasındaki dağılımını da incelediklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Gece 02.00'de 11 bin 200 vatandaşımız bu hizmeti sorgulamış. Saat 12.00'de ise yaklaşık 200 bin başvuru sorgulaması olmuş. Yani hizmetlerimizde bir uyku döngüsü var. Bizim hizmetlerimiz kesintisiz çalışsa dahi vatandaşlarımız uyuduğu için gece vakti hizmet kullanımının azaldığını, gündüzleri ise arttığını görüyoruz. Gündüz ortalama kullanım sayısı saatte 100-110 bin seviyelerinde ama tüm gün genel ortalamaya baktığımızda saatte 65 bin seviyelerinde, sistemimiz rahatlıkla bunun çok üzerine çıkabilecek durumda."

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayan ve emeklilik koşullarını sağlayan vatandaşlar emekliliğe hak kazanmıştı.

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