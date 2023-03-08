Deprem bölgesine giden YSK heyeti, tespitlerini kurul üyelerine anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetinin tespitleri kurul üyelerine anlatıldı.

YSK tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen 30 kişilik heyet 11 ildeki incelemelerini tamamladı.

Bölgeye giden heyetin belirledikleri eksikler ve bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler kurul üyelerine ve kuruldaki siyasi parti temsilcilerine sunuldu.

Alınan bilgiye göre, 30 kişilik YSK personeli, bölgede 11 il seçim, 140'ın üzerinde ilçe seçim kurulu, il ve ilçelerdeki adliye binaları, oy kullanılabilecek binalar ile seçim malzemelerinin bulunduğu depolarda ayrıntılı inceleme yaptı.

Yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu ve 96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde seçimin sağlıklı yürütülmesi için alınması gereken önlemler peyderpey çıkarılacak genelgelerin içine yerleştirilecek. Belirlenen sorunlar saha çalışmalarıyla da çözüme kavuşturulacak.