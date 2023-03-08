Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu Müdürü Eyüp Kumaş (51), kendini iyi hissetmediği için Vezirköprü Devlet Hastanesine gitti. Kumaş'ın burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalp krizi geçiren Kumaş'a doktorlar hemen müdahale etti. Kumaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.