Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 20:53, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 20:54
Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu Müdürü Eyüp Kumaş (51), kendini iyi hissetmediği için Vezirköprü Devlet Hastanesine gitti. Kumaş'ın burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalp krizi geçiren Kumaş'a doktorlar hemen müdahale etti. Kumaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.