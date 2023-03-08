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Takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde takip ettiği İlknur Gökay Tuncel'i bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 23:35, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 23:36
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Takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Gezici getirildi. Müştekilerden maktul İlknur Gökay Tuncel'in eşi Caner Tuncel'in salonunda hazır bulunduğu duruşmaya, diğer müştekilerden maktulün annesi Nevin Mıdık ve kardeşi Özgür Gökay ise Tekirdağ Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanık Gezici'ye söz konusu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Maktul Tuncel'in ablası Nesrin Karataş, duruşma sonrası gazetecilere, mahkemenin güzel bir kararla sonuçlandığını belirterek, "Burada olan herkesin kız kardeşimi, kardeşi olarak sahiplenmesinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Ne olmuştu?

Kırklareli'nde, Lüleburgaz Belediyesi'nde çalışan İlknur Gökay Tuncel, 4 Kasım 2021'de ilçenin Fatih Caddesi'nde evine doğru yürürken önceden tanıştığı Selçuk Gezici'nin kendisini takip ettiğini fark edince bir apartmana sığınmaya çalışırken bu kişi tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Kendisine de aynı bıçakla zarar veren Gezici ve yaraladığı Tuncel, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tuncel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gezici ise tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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