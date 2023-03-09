Cumhur İttifakı'nda 'ortak liste' gündemde

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Cumhur İttifakı ortağı MHP ile hummalı bir çalışma yürütüyor.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (Cuma) seçimlerin yenilenmesine ilişkin karar alacak. Bu aşamadan sonra YSK, 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını ilan edecek ve seçim takvimi işlemeye başlayacak. AK Parti yönetimi de Cumhur İttifakı ortağı MHP ile ittifak protokolü ve ortak milletvekili listesi çıkarılıp çıkarılmaması konusundaki çalışmalarına hız verdi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti-MHP komisyonu, 81 ili tek tek masaya yatırmaya başladı, hangi illerde ortak liste, hangi illerde ayrı ayrı liste çıkarılırsa, seçimden en iyi sonucun çıkacağına yönelik simülasyonlar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın açıklayacağı seçim kararı öncesinde son değerlendirmeler için Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme bir saat 15 dakika sürdü. Basına kapalı buluşma sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. İki liderin gündeminde seçim çalışmaları öne çıktı.

SEÇİM KARARI YARIN AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamada 14 Mayıs'a ilişkin uzun bir süredir işaretlerini verdiği seçim kararını tekrarlamış ve "10 Mart'ta seçim kararı alacağız" demişti. Zirvede, 6'lı Masa'nın aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklaması ile buna ilişkin yaşanan krizin de değerlendirildiği kaydediliyor. Görüşmede ayrıca deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, ekonomik gelişmeler ve dış politika da ele alındı. İki lider, son olarak 16 Şubat'ta bir araya gelmişti.(Yeni Şafak)