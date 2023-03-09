FETÖ'nün son parolası: Hızır'ın selamı var!

FETÖ'nün güncel yapılanması yakın takipte. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 2018'deki talimatıyla yeniden yapılanmaya geçen FETÖ'nün avukatlar yapılanması deşifre edildi. Örgütten kopuşları önleyip itirafçı olunmasını engelleyen FETÖ'nün, örgüt iltisaklı avukatlarla yeni bir yapı kurduğu belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün 15 Temmuz'dan sonra örgüt içerisinde faaliyet yürütenlerin bilgilerini topladığı ve her bir kişiye FETÖ ile iltisaklı bir avukat zimmetlendiği tespit edildi.

AVUKATA PAROLA

Gözaltına alınan FETÖ'cüye zimmetlenen avukatın kollukla irtibat kurarak ifade vermeden önce yönlendirdiği, etkin pişmanlıktan faydalanmanın önüne geçtiği belirlendi. FETÖ'nün daha önce avukatla irtibat kurmamış örgüt üyelerinin ifadelerine katılan avukatların örgüt tarafından yönlendirilen avukat olup olmadığının teyidi için örgüt üyelerine parolalar verdiği ortaya çıkarıldı. FETÖ'cü avukatlar gözaltındaki örgüt üyelerine "Hızır'ın selamıyla" diyerek, örgüt tarafından gönderildiğini belli ediyor.

PARA VE MEKTUP TAŞIYORLAR

FETÖ'nün yine iltisaklı avukatlar aracılığıyla cezaevlerinde bulunan FETÖ'cülere örgütün belirlediği tutarlarda "oda yardımı" adı altında para transferi yaptıkları ortaya çıktı. Örgütün cezaevindeki FETÖ'cülere "oda mektubu" diye adlandırılan örgütsel sohbet metinlerini içeren mektupları ilettikleri de tespit edildi. Ayrıca örgütün üst yönetimi tarafından gönderilen talimatların iletildiği iltisaklı avukatların, örgütsel faaliyetlerin sürdüğü kamu kurum ve kuruşlarındaki iş ve işlemlerinin takibini de sağladığı belirlendi.

Şahin Şen