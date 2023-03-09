Deprem bölgesinde üretici endişeli: Siparişler kayıyor

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Binlerce can yitirildi. Deprem göçü başladı. Bazı vatandaşlar köyüne, büyük şehirlere gitti. Bölgede kalanlar ise çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Deprem yaralarının bir an önce sarılmasını isteyen bölge sanayicileri, göçün durması, üretimin devam etmesi için işçinin başını sokacak konteynere ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

Bölgenin ayağa kalkması için üretimin önemine dikkati çeken sanayiciler, deprem nedeniyle Avrupalı bazı üreticilerin 40-45 gün süre verdiğini, bazılarının da ceza kesmediğini, ancak eski siparişleri iptal ederek Türkmenistan, Hindistan, ve Afganistan gibi ülkelere kaydırdığını söylüyor.

Hamide Hangül