Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

DESTİCİ, BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabul, 1 saat 40 dakika sürerken daha sonrasında Destici, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. BBP olarak devletin bekasını, milletin istiklal ve istikbalini önceleyecek bir siyaset izlediklerini belirten Destici, "Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Bu konuda herhangi bir tereddüdümüz olmadı. Bundan sonra da bir tereddüt yaşamıyoruz. İnşallah seçimlerde de yine Cumhur İttifakı olarak birlikte olacağız. İnşallah seçimlerde her iki ayağını da kazanacağız. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti heyetiyle şahsım ve parti heyetimizle faydalı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmenin içerisinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci gündem maddesi olduğunu dile getiren Destici, "Burada yapılan çalışmalar, bizim tespitlerimiz önerilerimiz bunları da cumhurbaşkanımızla konuştuk. Gittikçe bir toparlanma var. Her gün bir önceki günden daha iyi oluyor. İnşallah gün geçtikçe de toparlanmayı yaraların sarılmasını daha üst düzeye çıkaracak hükümetimiz, devletimiz. Bakanlarımızın hemen hemen tamamı sahada, bütün kurumlarımız iş birliği yapmış biçimde, vatandaşlarımız da müthiş bir dayanışma örneği gösterdi. Tüm yaralar sarılana kadar sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ? SORUSU

Destici, bir gazetecinin 'Cumhur İttifakı genişleyecek mi?' sorusuna, "Ben daha önce de ifade ettim. Cumhur İttifakı'nın ilkelerine uyan, bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler elbette ki Cumhur İttifakına dahil olabilirler" şeklinde cevap verdi.

Destici, gazetecilerden gelen 'Seçime kendi ambleminizle mi gireceksiniz?' sorusuna, "Kararımız kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime katılma noktasında. Biz devletimizi, ülkemizi, milletimizi ve ittifakımızı önceliyoruz. Daha sonra partimizi önceliyoruz. Burada bir anlaşmazlık yok, dolayısıyla da uyumlu bir şekilde ittifakımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Heyetlerimiz tekrar bir araya gelecekler ve son noktayı koyacağız" cevabını verdi.