Belediyeden işçi maaşlarına zam: En düşük maaş 11.500 TL oldu
ANKARA Kahramankazan Belediyesi maaşlara zam yaptı. Kahramankazan Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 21:11, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 21:20
Ankara Kahramankazan Belediyesi personel maaşlarına zam yaptı.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ''Emeklerinizi ve çabalarınızı görüyorum. Tüm çalışanlarımıza verdiği emeklerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Kahramankazan Belediyemizde en düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu. Birimlerdeki sorumluluklarına ve kıdemlerine göre bu rakam artmaktadır. Tüm işçi kardeşlerime hayırlı olsun. Rabbim, maaşlarınızı bereketli eylesin'' şeklinde duyurdu.
EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 11.500 TL OLDU.Serhat Oğuz (@serhatoguz06) March 8, 2023
Kahramankazan Belediyemizde en düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu. Birimlerdeki sorumluluklarına ve kıdemlerine göre bu rakam artmaktadır.
Tüm işçi kardeşlerime hayırlı olsun.
Rabbim, bereketli eylesin. 🤲 pic.twitter.com/daDNLS2mbw