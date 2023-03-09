Belediyeden işçi maaşlarına zam: En düşük maaş 11.500 TL oldu

Ankara Kahramankazan Belediyesi personel maaşlarına zam yaptı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ''Emeklerinizi ve çabalarınızı görüyorum. Tüm çalışanlarımıza verdiği emeklerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Kahramankazan Belediyemizde en düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu. Birimlerdeki sorumluluklarına ve kıdemlerine göre bu rakam artmaktadır. Tüm işçi kardeşlerime hayırlı olsun. Rabbim, maaşlarınızı bereketli eylesin'' şeklinde duyurdu.