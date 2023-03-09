YÖK Başkanı'ndan 'açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları' açıklaması
YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medyadan 'öğretim üyesi ve elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayıları' hakkında açıklamada bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2023 09:22, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 09:33
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın sosyal medyadan açıklaması:
2023/117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla memur, öğretim üyesi ve elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayıları belirlendi. Kurulumuza ve üniversitelerimize hayırlı olmasını diler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim.