Adalet Bakanlığı, Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine nakline ilişkin süreci başlattı
Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen makinist Nikos Nalmpantis'in Tekirdağ Cezaevi'nde hükümlü bulunan babası Dimitrios Nalmpantis, ülkesine naklini istedi- Adalet Bakanlığınca iletilen bu talebin Yunanistan makamlarınca cevaplanması halinde Bakan Bekir Bozdağ'ın onayıyla Nalmpantis ülkesindeki bir cezaevine nakledilecek
Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan hükümlü babası Dimitros Nalmpantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakline yönelik talebi üzerine gerekli işlemleri başlattı.
AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.
Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.
Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.