Dolar 18,95 TL'ye yükseldi
Güne yükseliş eğilimiyle başlayan dolar, günü 18,95 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 18:29, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 18:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,9420
|18,9430
|18,9510
|18,9520
|Avro
|19,9760
|19,9770
|20,0520
|20,0530
|Sterlin
|22,3460
|22,4580
|22,5430
|22,6550
|İsviçre Frangı
|20,0640
|20,1650
|20,1910
|20,2930
|ANKARA
|ABD Doları
|18,9120
|18,9920
|18,9210
|19,0010
|Avro
|19,9360
|20,0160
|20,0120
|20,0920
|Sterlin
|22,2860
|22,4960
|22,4830
|22,6930