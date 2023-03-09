Kamudaki yardımcı hizmetler personeli bir üst kademeye geçmek istiyor

- Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kamuda "yardımcı hizmetler" sınıfındaki lise ve üzeri eğitim seviyesindeki personelin "genel hizmetler" sınıfına geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çalışma hayatında asgari ücretin vergi dışı bırakılması, 3600 ek gösterge düzenlemesi, EYT ve geçici işçilere kadroya yönelik adımlar, kamuda uzun süredir bir üst sınıfa geçmek isteyen yardımcı hizmetler sınıfı personelini de harekete geçirdi.

Türkiye'nin farklı il ve kurumlarında görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı personeli, genel hizmetler sınıfına geçme talebini başta sosyal medya olmak üzere farklı platformlarda dile getirmeye başladı.

Lise, yüksekokul ve lisans mezunu olup kamuda diplomalarının gerektiği işleri yapmak isteyen yardımcı hizmetler personeli, genel hizmetler sınıfına geçmek istiyor.

- "Personelin motivasyonu, kamunun hizmet kalitesi artar"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine, kamuda yardımcı hizmetler sınıfında yaklaşık 140 bin personelin bulunduğunu belirtti.

Bu personelin çeşitli kurumlarda müstahdem, temizlikçi, hasta bakıcı ve teknisyen yardımcılığı gibi görevler yaptığını söyleyen Tonbul, bir bölümünün de lise ve üzeri eğitim seviyesine sahip olduğuna dikkati çekti.

Tonbul, bu personelin, kendilerine yönelik görevde yükselme sınavları açılmadığı için diplomasına uygun kadrolara geçemediğini anlattı.

Kamuda üniversite mezunu olup temizlik işi yapanlar olduğuna dikkati çeken Tonbul, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarına diplomalarına uygun kadrolar verilmeli. Kamuda 140 bin civarındaki yardımcı hizmetler sınıfı personelinden lise ve üzeri eğitim seviyesine sahip olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere genel hizmetler sınıfına geçirilmeli. Toplu sözleşme masasında da her seferinde dile getirdiğimiz bu talebin karşılanması hem personelin motivasyonunu hem de kamunun hizmet kalitesini artıracaktır."