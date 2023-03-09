Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınır hattında 3 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 11:24, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 11:25
MSB'den yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Mehmetçiklerimiz, Yunanistan sınırından ülkemize itilmeye çalışılan 3 kişiye müdahale etti. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları tespit edildi." bilgisi verildi.