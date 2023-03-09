Cumhur İttifakı'na birisi sol parti olmak üzere iki parti katılacak

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Anavatan Partisi ve DSP'nin Cumhur İttifakı'nı katılacağını yazdı.

Övür yazısında, "Şu sıralarda Cumhur İttifakı'nda da bir hareketlilik var. Yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor" ifadelerini kullandı.