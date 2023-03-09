Kocaeli'de inşaat temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddiasına inceleme

Kozluk Mahallesi'nde 23 daire yapılması planlanan inşaatın kalfalığını yapan 56 yaşındaki Sadık Şengül, "yapının temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu" iddiasıyla müteahhitler hakkında Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekipleri, şikayet üzerine inceleme başlattı.

Savcılığa dilekçesini sunan Şengül, adliye çıkışında gazetecilere, yaklaşık 40 yıldır inşaatçılık yaptığını ve İzmit ilçesindeki binanın yapımı için anlaştığını söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce çalışmaya başladıkları yapının inşa sürecinde gördükleri eksikliklerin görüntüsünü çektiğini ve müteahhitleri uyardığını anlatan Şengül, buna karşı işten kovulmakla tehdit edildiğini öne sürdü.

Şengül, önce Büyükşehir Belediyesi'ne ardından da Kocaeli Adliyesi'ne şikayette bulunduğunu aktararak, "İnşattaki su basmanındaki kiriş sistemine toprak dolgusu yapıldı. Normal bildiğiniz yumuşak bahçe toprağı. Gelen betonun betonla temas etmesi gerekirken arada 10-15 santimetre toprak doludur. Betonların birbirine bağlantısı yok kesinlikle. Araya toprak girdiğinden dolayı binanın taşıyıcı gücü düştü. Buraya 23 daire yapılacak. Bu çok tehlikeli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin de etkisiyle şikayet etme kararı aldığını anlatan Şengül, "Binanın yıkılması için hiçbir deprem gelmesine gerek yok. O ağırlık üst üste gelsin bina yıkılır. Deprem olmasına gerek yok ki." diye konuştu.

Öte yandan Şengül, toprakla doldurulan inşaat temelindeki kirişlerin üzenine beton dökülmesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.