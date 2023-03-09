Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 269'a yükseldi

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 1068 zanlının sorumluluğu saptandı.

Yakalanan şüphelilerden 269'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 320 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 228 şüpheli hakkında yakalama kararı, 106 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 43'ünün hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 14 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 86 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Hırsızlık soruşturmaları

Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik soruşturmaları kapsamında, 393 olayla ilgili 338 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 208'i tutuklandı, 39 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde, 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 29 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor.