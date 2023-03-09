DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Rıza Oğur ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Oğur, sayman olarak görevli olduğunu ifade ederek, "Bana güveniyorlardı. Ben herhangi bir saymanlık görevi yapamıyordum. Muhasebeci ilgileniyordu, defteri tutuyordu. Benim herhangi bir ilgim yoktur. Benim görev yaptığım süreçte muhasebeci hep aynı kişiydi. Ben hiç fatura almadım. Derneğe aidatlar ödeniyordu. Dernekte çalışan İbrahim isimli kişiyle onları hesaplıyorduk. Ödemelerin herhangi bir belgesini almadım." diye konuştu.

Bağış olmadığını, kim aidatını vermişse aidat defterine kaydedildiğini aktaran sanık Oğur, elektrik, su gibi masrafları zor bela karşıladıklarını, dernek adına yapılan ödemeleri kendi ceplerinden yaptıklarını ve bunun da çok fazla bir para olmadığını söyledi.

Sanık Oğur, "Biz fakir fukara yaşlı birkaç insan bir araya gelip sohbet ediyorduk. Vakit geçiriyorduk. Şuçlamayla ilgimiz olamaz." dedi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur'un DİAYDER'in başkan ve üyeleri oldukları belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerince dernekte yapılan denetimde, evrak kayıt defteri ve işletme hesabı defterinde olması gereken kayıtların tutulmadığı, Dernekler Kanunu'nun 11. maddesinin ve ilgili yönetmeliğin 32. maddesinin ihlal edildiği kaydediliyor.

Dernek gelirleri alındı belgelerinin veya bu belgelerin kaybolduğuna dair zayi belgesi başvurusunun denetim sırasında ibraz edilmediği ve derneğin banka hesabı ile ayrı bir kasasının bulunmadığı aktarılan iddianamede, dernek paralarının sayman olan sanık Rıza Oğur tarafından muhafaza edildiği bildiriliyor.

104 bin 376 lira tutarındaki gider kalemlerine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilmediği aktarılan iddianamede, sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından 1'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.