AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada yasal süreç işliyor.

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tebdiren bloke konulmasına karar verilmişti.

Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından ele alındı.

Heyet, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı.

Kararın, Anayasa Mahkemesi heyetinin 7'ye karşı 8 üyesinin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Bu arada, kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin sözlü savunma yapması için belirlenen 14 Mart tarihi, 11 Nisan'a ertelendi.

Ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

- 15 üyenin 10'unun oy çokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.