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İmamoğlu yanıtladı: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini nasıl karşıladı?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa'da yaşanan cumhurbaşkanı adayı krizinin çözülmesinin ardından ilk kez konuştu. İmamoğlu, "Her ne olursa olsun en doğru şekilde, ayrışmadan, bütünleşerek yola devam etme meselesi. Doğru bir şekillenme oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 15:58, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 16:52
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İmamoğlu yanıtladı: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini nasıl karşıladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu işin kurucusu olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla, 'Biz onlara nasıl katkı sunarız' bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu." dedi.

İkitelli İETT Garajı'nda İETT'nin 545 personelinin kadroya geçiş töreninde konuşan İmamoğlu, Türkiye'nin 6 Şubat'taki deprem nedeniyle acı günler yaşandığını söyledi.

İBB ekiplerinin deprem bölgesinde çalışmalar yaptığını ifade eden İmamoğlu, afetlerde benzeri yıkımı yaşamamak adına da en üst seviyede tedbir almanın, başta İstanbul olarak bütün Türkiye'nin depreme dayanıklı dirençli hale gelmesini sağlayıcı politikaları, ülkenin en öncü meselelerinden birisi haline getirmenin boyunlarının borcu olduğunu belirtti.

Adil işe adil ücret dağıtımında özenli bir çalışmayı kademe kademe harekete geçirdiklerini aktaran İmamoğlu, "2023 yılı içerisinde, yaklaşık ihtiyacımız olan 700 şoför istihdamına yönelik bir planlamayı yaptığımızı buradan müjdelemek ve duyurmak istiyorum." diye konuştu.

İmamoğlu, İBB'nin kadrolu çalışanları olarak kente ve belediyeye karşı sorumluluklarının daha da büyüdüğünü belirterek, personelden araçlara iyi bakmalarını ve bakımlarda daha dikkatli olmalarını istedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve eski CHP milletvekili Süleyman Çelebi, kadroya alınan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Artık sahayı konuşacağız. Memleketimizi konuşacağız"

Törenin sonunda basın mensuplarının altılı masadaki durumla ilgili sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, önlerine baktıklarını ve çok güzel günlerin onları beklediğini söyledi.

İmamoğlu, "bu sürecin olgunlaşmasına çok yüksek biçimde katkı sunan" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i cumartesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da salı günü Hatay'daki koordinasyon merkezinde ağırlayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir arada, deprem bölgesine ve Türkiye'nin deprem meselesine dönük süreçleriyle ilgili çözümlerimizi, çalışmalarımızı paylaşıyor olacağız. Artık sahayı konuşacağız, memleketimizi konuşacağız. Dirençli, dayanıklı şehirleri, çocukları, gençleri, kadınları, eğitimi, bütün konuları konuşuyor olacağız. İstanbul, büyük bir merkez. Burada ürettiklerimiz ve üreteceklerimizi de bu sahada paylaşıyor olacağız. Bu yolculukta hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere altılı masaya, 6 lidere katkı sunan, cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapan bir süreç tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. 'Memleketimize ve milletimize şimdiden güzel bir gelecek sağlasın' diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile büyükşehir belediye başkanlığının bir arada olamayacağına dönük hukuki bir tartışma olduğu hatırlatılan İmamoğlu, "Ben makam tarifi veya o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum var, 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak. Hep ne söyledim? Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sahada göreceksiniz." dedi.

İmamoğlu, "Millet İttifakı bu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa siz cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız, 2024'teki yerel seçimde nasıl bir tavır sergilersiniz?" şeklindeki soruya, "Memlekette o kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa, 2-3 günde bile neler yaşıyoruz? Onun için sadece bugünden, 'Her şey çok güzel olacak' diyeyim size." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini nasıl karşıladığı sorulan İmamoğlu, "Meseleyi biz şöyle okuduk: Her ne olursa olsun, en doğru şekilde, ayrışmadan, bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü bu işin kurucusu olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla, 'Biz onlara nasıl katkı sunarız' bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak." değerlendirmesini yaptı.

- "Kuraklık bütün coğrafyanın sorunu"

İmamoğlu, bir soru üzerine kentte su sıkıntısıyla ilgili bir sorunun henüz gündemlerinde olmadığını fakat son 25 yılın en kurak döneminin yaşandığını söyledi.

Sadece İstanbul'da değil, Bursa'da da bazı barajların kuruduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "İstanbul ve Ankara'da çok dibe indi. Haritaya baktığınızda, kuraklık bütün coğrafyanın sorunu. İSKİ'de yaklaşık 1,5-2 saat, bu sabah bunun toplantısını yaptık. Tasarruftan birçok hususa kadar belli tedbirlerimiz var. Bunlarla ilgili açıklamalarımız olacak." şeklinde konuştu.

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