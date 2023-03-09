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Martı'dan 'erişim engeli' açıklaması: İtiraz edeceğiz

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına ilişkin açıklama yaptı. Öktem, 'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet' uygulaması ile internet sitesine getirilen erişim engeli kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 16:36, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 16:38
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Martı'dan 'erişim engeli' açıklaması: İtiraz edeceğiz

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına ilişkin açıklama yaptı. Öktem, 'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet' uygulaması ile internet sitesine getirilen erişim engeli kararına itiraz edeceklerini söyledi.

"Karara itiraz edeceğiz"

Öktem, halka açılma süreci ile ilgili temaslar sağlamak için New York Borsası'na gittiği ve Türk bayraklarıyla karşılandığı gün bu erişim engeli kararıyla karşılaştıklarını söyledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öktem, "Dün New York Borsası'ndaydık. Orada bizi Türk bayraklarıyla karşıladılar. Çok gururlandık. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun Martı TAG uygulamamıza açtığı bir dava var. Bu davada bir ara erişim kararı çıktı. Bu karara itiraz edeceğiz. Türk adaletine güveniyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olacak" ifadelerini kullandı.

TAG uygulamasının yüzde 100 yasal bir uygulama olduğunun altını çizen Öktem, "Karayolları trafik kanunları 87'inci maddesinde hatır taşımacılığının çok net bir tanımı da var. Biz şu ana kadar TAG'dan bir kuruş almadık. Ama maalesef biz İstanbul için çalışırken, biz buradaki trafik problemini çözerken, burada bize düşmanlık eden bir takım güç odakları var. Eyüp Aksu'nun açtığı davaya itiraz edeceğiz" dedi.

"Uygulamaya kayıtlı sürücü sayısı taksici sayısından iki kat daha fazla"

TAG'a kayıtlı sürücü sayısının ise taksici sayısından iki kat daha fazla olduğunu aktaran Öktem, "Yapılan bir araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 85'i taksi problemi yaşadığını söylüyor. Ülkemizi dünya liginde temsil ediyor. Burada bunu yaşamaktan dolayı üzüntü içerisindeyiz. Ama hukuki süreç uzun bir süreç, mücadelemize devam edeceğiz. İstanbullunun çok beğendiği TAG uygulamamızı taksi plakası baronlarına ve Eyüp Aksu'ya yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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