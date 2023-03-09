CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Parti Meclisini topluyor

KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapılacağını söyleyen Ersoy, YKS'de depremzedelerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu