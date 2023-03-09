Astsubaydan insanlık dersi
Tekirdağ Çorlu'da bir astsubay, yolda bulduğu telefon ile banka kartını, duyarlılık örneği gösterip polis eşliğinde sahibine teslim etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2023 17:29, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 17:31
Bir astsubay duyarlılığıyla insanlık ölmemiş dedirtti. Muhittin Mahallesi'nde akşam saatlerinde evine giden bir astsubay, yol kenarında cep telefon ile banka kartına rastladı. Astsubay Ali Karakaya, durumu polise bildirdi. Telefon sahibinin gelmesi üzerine Karakaya, polis eşliğinde telefonu ve kartı sahibine teslim etti. Telefon sahibi, Astsubay Ali Karakaya'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.