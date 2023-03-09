Isparta'da çalınan traktör 3 ayrı ilde satıldı, Şanlıurfa'da bulundu

Olay, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Örenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir dışında yaşayan M.S. 3 Mart tarihinde evine gelerek traktörünün yerinde olmadığını gördü. Şahıs traktörün çalındığını belirterek, Isparta İl jandarma Komutanlığına şikayette bulundu. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayın 11 Şubat tarihinde gerçekleştiği öğrenildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda traktörün Y.Ş. ve R.B. isimli şahıslar tarafından çalındığı tespit edildi. Çalınan traktörün Afyonkarahisar'da İ.K. isimli şahsa satıldığı, satın alan şahsın Konya'da N.M.G. isimli şahsa sattığı daha sonra N.M.G. isimli şahsın Şanlıurfa'da H.D. isimli şahsa sattığı tespit edildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda traktörü nakleden kamyon tespit edilerek Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından Şanlıurfa girişinde durduruldu. Bulunan traktör sahibine teslim edildi.



Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar Y.Ş. ve R.B. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afyonkarahisar, Konya ve Şanlıurfa'da satın alan İ.K., N.M.G. ve H.D. isimli 3 şahıs hakkında "Suç Eşyasını Alma ve Kabul Etme" suçundan adli işlem yapıldı.