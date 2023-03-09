Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2023 22:08, Son Güncelleme : 09 Mart 2023 23:18
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir deprem kaydedildi.
Saat 21.55'te olan deprem, yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremlerde bir kısmı yıkılan bina Adıyaman depreminde çöktü
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-03-09
Saat:21:55:27 TSİ
Enlem:38.107 N
Boylam:38.442 E
Derinlik:9.6 km
Detay:https://t.co/qcCOUEO0KO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi