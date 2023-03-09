TCG Bayraktar gemisinde, 10 bininci hasta tedavi edildi

MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Bayraktar gemimiz, İskenderun'da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, 10 bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi. Kendilerine acil şifalar diliyoruz" denildi.