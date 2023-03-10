10 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
10 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Organize Sanayi Bölgesi, Cemal Gürsel Çadırkent, Güzelbahçe Belediyesi Konteyner Kent, Özalper Akfen Holding Çadırkent, Yeşiltepe Muhtarlığı, Akçadağ Ören, Doğanşehir Polat ve Doğanşehir ilçe merkezine ziyarette bulunacak.
(Malatya/10.00-17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısına başkanlık edecek.
(Gaziantep/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, ocak ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini ve inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurul oturumunda devlet başkanı, devlet başkanı yardımcısı, meclis başkanı ve Merkezi Askeri Komisyonun başkanı seçilecek.
(Pekin)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.
(Giresun/20.00)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe Beko ise İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30/20.45)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta açılış maçında AYOS Konyaspor Basketbol ile Türk Telekom karşılaşacak.
(Konya/19.00)
4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasının ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.
(Bursa/19.00)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Halkbank maçıyla başlayacak.
(Bursa/16.00)
6- Karate 1 Seri A mücadelesi başlayacak, organizasyonun ilk gününde çeşitli kategorilerde elemeler yapılacak.
(Konya)