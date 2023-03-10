Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 05:45, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 05:48
Kayseri'de saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.