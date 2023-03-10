İstanbul'un barajları alarm veriyor

Kurak geçen kış barajları etkiledi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 9 mart tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek yüzde 35,42 oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların su seviyesi, yüzde 35,42 olarak ölçüldü. Böylece bu oran, son 9 yılda kaydedilen en düşük 9 mart tarihli ölçüm olarak kayda geçti.

KAZANDERE'DE DOLULUK YÜZDE 6

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 10,74, Büyükçekmece'de yüzde 30,94, Darlık'ta yüzde 40,77, Elmalı'da yüzde 34,57, Istrancalar'da yüzde 24,89, Kazandere'de yüzde 6,77, Ömerli'de yüzde 52,27, Pabuçdere'de yüzde 6,69, Sazlıdere'de yüzde 33,26, Terkos'ta ise yüzde 31,83 olarak kaydedildi. Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 109,29 kilogram olarak ölçüldü. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 307,73 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 850 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 142,81 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı ise 193,86 milyon metreküp olarak belirlendi.

ARTIK HAYVANLAR OTLUYOR

İSKİ istatistiklerine göre 9 Mart tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 85, 2014'te yüzde 28,82, 2015'te yüzde 94,95, 2016'da yüzde 89,04, 2017'de yüzde 87,78, 2018'de yüzde 90,25, 2019'da yüzde 93,28, 2020'de yüzde 63,88, 2021'de yüzde 60,37, 2022'de ise yüzde 83,48 olarak kaydedildi. Havadan görüntülenen Darlık ve Alibey barajlarında daha önce su olan bölgelerden, suların çekildiği görülüyor. Çekilen bölgelerde büyükbaş hayvanların otladıkları görüldü.

Kar az yağdı kuraklık kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2022 kasım, aralık ve 2023 ocak aylarını kapsayan 3 aylık kuraklık haritasında Doğu Anadolu Bölgesi "olağanüstü kurak" ve "çok şiddetli kurak" olarak tanımlandı. Uzmanlar barajlardaki doluluğun en çok kar erimeleriyle olduğunu, bu yıl da bölgenin yeterli yağışı almadığını söyledi.