İstanbul Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı
Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvayın Cevizlibağ'da raydan çıktığı öğrenildi. Kabataş-Bağcılar hattında seferler aksarken, büyük korku yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 08:45, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 09:29
Eminönü istikametine seyreden tramvay, Cevizlibağ durağını geçtikten sonra raydan çıktı.
Bariyerlere çarpan tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Yolcular yaya olarak yoluna devam etti.
CEVİZLİBAĞ İSTASYONU KAPATILDI
Cevizlibağ istasyonu şerit çekilerek kapatıldı.
Metro İstanbul ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Tramvay seferlerindeki aksamalar nedeniyle İETT'den destek istendi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.