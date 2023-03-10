İttifaklar genişleme arayışında: Bir oyun bile hesabı yapılıyor

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime girmeye hazırlanırken hem Cumhur hem de Millet İttifakı, bir oyun bile çok önemli olduğu seçimlerde en geniş oy oranına ulaşmak için çabalarını yoğunlaştırdı. Kulislerde, Cumhur İttifakı'na Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile Bülent Ecevit'in DSP'sinin de katılacağı konuşuluyor. Cumhur İttifakı daha önce de HÜDAPAR ile görüşmeler gerçekleştirmişti. HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının neredeyse kesin olduğu belirtiliyor.

Millet İttifakı'nda ise masaya dolaylı yoldan destek veren HDP, İyi Parti'nin bütün itirazlarına rağmen doğrudan ittifaka katılarak aleni bir şekilde desteğini ifade etmek istiyor. Kılıçdaroğlu, adaylığına desteklerini istemek için geçtiğimiz günlerde TİP ve SOL Parti'yi de ziyaret etmişti.

Emrah Özcan