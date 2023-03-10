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Depremzede seçmenin %15'i başka kente göç etti

14 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçimler depremin yaşandığı 11 ilde Türkiye geneline göre çok daha farklı bir atmosferde gerçekleşecek. Bu 11 ilde yaklaşık 9 milyon 200 bin civarında seçmen bulunuyor. Ancak bunların yaklaşık 1.4 milyonunun deprem sebebiyle başka illere göç ettiği hesaplanıyor. Başka bir ifade ile deprem bölgesinde ikamet eden her 7 kişiden 1'i kendi ilinde değil.

Haber Giriş : 10 Mart 2023 08:59, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 08:45
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Depremzede seçmenin %15'i başka kente göç etti

İYİ Parti'nin seçim güvenliğinden sorumlu kurmayları, sayıları 1.5 milyona yaklaşan seçmenin göç ettikleri illerde kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak seçenekler üzerinde çalışma yapıyor.

Bu konuda hazırlanan tek maddelik bir kanun değişikliği teklifi AK Parti ve CHP gruplarına sunuldu. Ancak şu ana kadar öneriye ilişkin bir geri bildirim olmadı. Bu önerinin kabul edilmesi halinde, düzenlemenin 14 Mayıs seçiminde uygulanabilmesi için Anayasa değişikliğine de ihtiyaç bulunuyor.

Eş zamanlı olarak İYİ Parti sorumluları Yüksek Seçim Kurulu ile başka illerdeki depremzedelerin kendi illeri için nasıl oy kullanabileceklerine ilişkin seçenekler üzerinde görüşmeler yaptılar.

Yoğun göç alan illerde 11 il için ayrı sandık öneriliyor

Deprem felaketinin ardından en çok göç İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya gibi illere gerçekleşti. Bu illerde uygun koşullar sağlanması halinde, her ilçede belirlenecek bir okulda her depremzede il için birer sandık kurulması en çok öne çıkan seçeneklerden birisi olarak gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 6 Şubat felaketinden sonra ikametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerin kendilerine sağlanan hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayımlayacaklarını söylemişti.

Her 7 seçmenden 1'i göç etti

İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmezse, EKONOMİ'nin yaptığı hesaplara göre, depremzede bölgesindeki seçmenlerin yaklaşık yüzde 15'i oy kullanamayacak. Ancak bu ortalama bir oran. Şöyle ki depremden etkilenmekle birlikte, Adana, Elazığ, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa gibi illerde çok fazla deprem kaynaklı göç yaşanmadı.

2018 yılında yapılan yerel seçimlerde Türkiye genelinde 57 milyon 58 bin olan seçmenin, 8 milyon 563 bini deprem bölgesindeki 11 ilde bulunuyordu. YSK mevcut seçmen sayısını resmi olarak yayımlamadı. Ancak TÜİK'in 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) sonuçlarına göre 18 yaş ve üzerindeki nüfus 62 milyon 701 bin kişi. Mahkumlar ve bazı engelliler oy kullanamıyor. Bu yüzden seçmen sayısının 60 milyon civarında olacağı belirtiliyor.

Deprem nedeniyle göç eden 2 milyon kişinin yaklaşık 1 milyon 400 bininin seçmen niteliğine sahip olduğu hesaplanıyor. Buna göre 9.2 milyon seçmenin 1 milyon 400 bini bulunduğu seçim bölgesinin dışında taşınmış durumda. Bunların ne kadarının seçime kadar bölgesine döneceği veya ne kadarının ikametini bulunduğu yere aldırarak seçmen kütüklerine kayıt yaptıracağı ise bilinmiyor.

Hüseyin Gökçe/Ekonomim

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