Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak

14 Mayıs'ta olması beklenen 2023 seçimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün alacağı kararla kesinleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'ya dayanarak alacağı kararla seçim süreci de başlamış olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Erdoğan'ın bugün alacağı kararla seçim tarihi resmi olarak netleşmiş olacak.

Hemen ardından 2023 seçimi için süreç başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu, takvimi belirleyecek.

Hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçilecek

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart'tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.