EYT'de başvuru tarihi maaşın alınma zamanını etkiliyor

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. EYT'den faydalanarak emekli olmak isteyenler başvurularına devam ediyor.

Başvuru tarihi maaşın alınma zamanını da etkiliyor

E-devlet ve SGK müdürlüklerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuruda süre şartı bulunmuyor.

Emekliliğe başvuru tarihi maaşın alınma zamanını da etkiliyor.

İşçilerin, özel sektörde çalışanların ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında maaş almaları için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Memurlar için son başvuru tarihi 15 Mart

Kamu işçileri için bu tarih 14 Mart, memurlar için ise 15 Mart'a kadar.

Başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren maaşlar ödeniyor.

Nisan ayında ilk maaşlar hesaplara yatırılacak.