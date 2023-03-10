Başkent'te depremzede aileleri dolandıran 3 emlakçıdan biri tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler Koray K, Berk K. ve Ali İhsan K, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemedeki sorgularının ardından Koray K. tutuklanırken, şüpheliler Berk K. ve Ali İhsan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soruşturma süreci

Malatya'da yaşayan 2 aile, deprem felaketinin ardından Ankara'ya taşınmak istedi. Sosyal medyada gördükleri ev ilanı üzerinden irtibat kurdukları 3 şüpheliye komisyon ve kira bedeli ödeyen aileler, taşınmak istedikleri evin başkalarına kiralandığını öğrenince şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depremzede aileleri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüphelinin Koray K, Berk K. ve Ali İhsan K. olduğunu belirledi.

Dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen 3 şüphelinin aynı yöntemle 4 olayda başka mağdurları da 55 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, dijital materyale de el konuldu.