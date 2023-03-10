Dolar haftayı 18,96 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,96 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 17:34, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,9510
|18,9520
|18,9650
|18,9660
|Avro
|20,0520
|20,0530
|20,1640
|20,1650
|Sterlin
|22,5430
|22,6550
|22,7670
|22,8810
|İsviçre Frangı
|20,1910
|20,2930
|20,5130
|20,6160
|ANKARA
|ABD Doları
|18,9210
|19,0010
|18,9350
|19,0150
|Avro
|20,0120
|20,0920
|20,1240
|20,2040
|Sterlin
|22,4830
|22,6930
|22,7070
|22,9170