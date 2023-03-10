Okul müdürüne taciz suçlaması gerçekler 1 yıl sonra ortaya çıktı

Başkent'te depremzedeyi dolandıran 3 emlakçıya gözaltı
Başkent'te depremzedeyi dolandıran 3 emlakçıya gözaltı
İşsizlik ocak ayında geriledi
İşsizlik ocak ayında geriledi
Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre
Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
CHP'den 10'ar vekil istiyorlar
CHP'den 10'ar vekil istiyorlar
Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
Ergün Atalay açıkladı: Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat
Ergün Atalay açıkladı: Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat
Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
TBMM'de kabul edildi: Kamuya olan borçlar yapılandırılıyor
TBMM'de kabul edildi: Kamuya olan borçlar yapılandırılıyor
YSK'dan 'parmak boyası' kararı
YSK'dan 'parmak boyası' kararı
'Depremzede çocuklar Menzil cemaatine verildi' iddiasına açıklama
'Depremzede çocuklar Menzil cemaatine verildi' iddiasına açıklama
Yeni yargı paketi Meclis'e sunuldu
Yeni yargı paketi Meclis'e sunuldu
Seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimi nasıl olacak?
Seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimi nasıl olacak?
Yapı denetimine yeni düzenleme: İhmale 3 ay men
Yapı denetimine yeni düzenleme: İhmale 3 ay men
Rektör açıkladı: 40 akademisyen, 70 personel hayatını kaybetti
Rektör açıkladı: 40 akademisyen, 70 personel hayatını kaybetti
İkinci elde '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 35 milyon TL ceza
İkinci elde '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 35 milyon TL ceza
İnşaat mühendislerinden 'kiralık-satılık diploma' ilanı
İnşaat mühendislerinden 'kiralık-satılık diploma' ilanı
AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı
AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı
Bakan Soylu: Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde
Bakan Soylu: Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde
Kılıçdaroğlu: Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim
Kılıçdaroğlu: Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak
YKS'de ikinci dönem konuları olmayacak
Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!
Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!
KYK yurt ücretleri iade edilecek
KYK yurt ücretleri iade edilecek
Kamudaki yardımcı hizmetler personeli bir üst kademeye geçmek istiyor
Kamudaki yardımcı hizmetler personeli bir üst kademeye geçmek istiyor
EYT'li yeniden memur olabilir mi?
EYT'li yeniden memur olabilir mi?
Marmara'da deprem oldu! İstanbul, Bursa dahil hepsi sallandı
Marmara'da deprem oldu! İstanbul, Bursa dahil hepsi sallandı
Ramazan kolisinde yıllık enflasyon %131
Ramazan kolisinde yıllık enflasyon %131
Gelecek Parti kurucusu: Size yaşama hakkı vermeyeceğiz
Gelecek Parti kurucusu: Size yaşama hakkı vermeyeceğiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Okul müdürüne taciz suçlaması gerçekler 1 yıl sonra ortaya çıktı

Aydın'da tabletleri toplayınca kız öğrencilerden 'taciz' iftirasına maruz kalan müdür, 1 yıl sonra beraat etti. Çevre dostu projeleri Bakanlık tarafından ödüllendirilen okul müdürü, okul ve öğrencilerine kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 11:07, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 11:16
Yazdır
Okul müdürüne taciz suçlaması gerçekler 1 yıl sonra ortaya çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Ataköy Ortaokulu'nda görev yapan okula kazandırdığı sıfır atık sistemi ve güneş panelleri gibi çevre dostu projeleri, Milli Eğitim Bakanlığınca ödüllendirilen Denizlili Okul Müdürü Yasin Kaygısız, 8. sınıfta öğrenim gören bir grup kız öğrenci derslerine odaklanamayınca tabletlerini alarak odasına kilitledi.

Kız öğrencilerin attığı iftira nedeniyle 1 yıldır okul ve öğrencilerinden uzak kaldı

Bu durumu hazmedemeyen 3 kız öğrenci, akıl almaz bir intikam planı kurdu. Okul müdürünün kilitlediği odasında kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren öğrencilerin aileleri, müdür hakkında suç duyurusunda bulundu. Müdür Kaygısız, başlatılan adli ve idari soruşturmada 2022 yılının Mart ayında açığa alındı. Okula atanan yeni okul müdürden tabletlerini geri alan kız öğrenciler, yargılama sürecinde çelişkili ifadeler verince soruşturmanın seyri değişti. Yapılan incelemede sürekli izlenen müdür odası kapısının kapanmadığı, müdürün öğrencilerini taciz etmesi için uygun zeminin olmadığı belirlendi. Bu delillere istinaden suçsuz olduğu ortaya çıkan Müdür Kaygısız, geçtiğimiz hafta görülen son duruşmada beraat etti. Helen açıkta bulunan Kaygısız'ın göreve iadesinin müfettiş incelemesinin ardından gerçekleştirileceği öğrenildi.

"Müdürün odasını 24 saat çekim yapan bir kamera var"

Topladıkları delillerle okul müdürünün suçsuz olduğunu ortaya çıkardıklarını belirten Avukat Fersu Ege Kandemir, "2 Şubat 2023 tarihinde Karacasu'da örnek nitelikte bir karar verildi. Ataköy ortaokulu müdürümüz Yasin Kaygısız berat etti. Kendisi 3 çocuğun cinsel istismar suçundan yargılanıyordu. Çocuklar 8. sınıf öğrencileri. Müvekkilimiz Yasin Kaygısız, öğrencilerini odalarına çağırarak, cinsel taciz eylemlerde bulunmuş. Kaygısız, eliyle çocukların sırtları ve omuzuna dokunuyormuş. Dizide dizlerine değiyormuş gibi bir takım söylemler vardı. Yapılan tespitler yetersizdi. Bizlerde konuyla ilgili daha derinlemesine bir çalışmaya girdik. Müdürün odasını 24 saat çekim yapan bir kamera var. Çocukların söylediği olay günü izlenen kayıt tutanağında müdürün kapısının kapanmadığı ortaya çıktı. Eğer 3-4 tane öğrenciyi odasına toplayıp, yanlış davranışlarda bulunacaksa kapıyı kapatması gerekiyordu. Onların söylediği tarihte müdür Kaygısız, hiçbir taciz eyleminde bulunmadı" dedi.

"Yeni okul müdürlerinden tablet ve telefonlarını istemişler"

Yeni müdürden bu isteklerin olması sonrası gerçeğin ortaya çıktığını ifade eden Kandemir, "Kendileri ifadelerde döküldü. Çocuklar okul müdür hakkında, 'Hocamız bizi çok büyük yaptırımlara tabi tutuyordu. Tablet ve telefonlarımızı aldı' diye ifade vermişler. Müdürümüz hakkında yapılan ithamlardan sonra müfettişler yaptıkları soruşturma sonucunda Yasin Kaygısız'ı görevden aldılar ve okula yeni bir müdür atandı. Öğrenciler, yeni okul müdürü göreve başladığı gün kendisinden kilitli odada bulunan telefon ve tabletleri istemişler. Tabi Yasin Kaygısız, öğrencilerin derslerine daha iyi adapte olması ve derslere odaklanması için tablet ile telefonları toplamış. Öğrenciler telefon ve tabletin toplanmasının üzerinde 3-4 gün geçmesi sonrasında böyle bir planın içerisine giriyor. Yeni müdürde atandığı gün ilk istedikleri şeyler bunlar oluyor. Yeni müdür anlatmasa bu durumu fark etmeyecektik" diye konuştu.

"İddiaları sadeleştirmeye ve basitleştirmeye başladılar"

Öğrencilerin gerçeğin ortaya çıkması sonrası ifadelerinin çeliştiğini ifade eden Kandemir, "Suçlamanın müdürün kendi odasına cep telefonları ile tabletler koymasıyla ile ilgili bir bağlantısı olduğunu anladık ve bunu mahkemeye savunma olarak sunduk. Çocuklar ise 'Biz bunu şu sebepten ötürü yaptık' demiyorlar da söyledikleri iddiaları, sadeleştirmeye ve basitleştirmeye başladı. Yani çelişkili ifadeler vermeye başladılar. Hakim de bu şüpheli ifadeleri analiz etti. Cinsel içerikli hiç bir eylem yapılmadığını tespit edilen Yasin Kaygısız hocamız berat etti" dedi.

Trabzon'da otomobilin çarptığı kız kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
Trabzon'da otomobilin çarptığı kız kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
Başkent'te depremzedeyi dolandıran 3 emlakçıya gözaltı
Başkent'te depremzedeyi dolandıran 3 emlakçıya gözaltı
İstanbul Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı
İstanbul Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
İsveç Başmüzakerecisi: Yetkililer özellikle terörizme ve PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı
İsveç Başmüzakerecisi: Yetkililer özellikle terörizme ve PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı
Ankara'da 15 gündeki asayiş uygulamalarında yakalanan 397 kişi tutuklandı
Ankara'da 15 gündeki asayiş uygulamalarında yakalanan 397 kişi tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri açıklandı. .
Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak

Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak

14 Mayıs'ta olması beklenen 2023 seçimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün alacağı kararla kesinleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'ya dayanarak alacağı kararla seçim süreci de başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14:00'da seçim kararını imzalayacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

OHAL, Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesi için bir statüde belirli bir süre hizmet yapma şartı aranmaz, çalışma hayatları içerisindeki tüm hizmetler bütünleştirilerek tek bir statüden aylık bağlanması işlemleri gerçekleştirilir.
Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde, emekli aylığında, emekli ikramiyesinde, hizmet yılında önceki hükümler uygulanır.
Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Dağlık kurulu raporu yerine uzman hekim tarafından düzenlenmiş durum bildirir tek hekim raporu şeklinde verilmesi yeterli olup iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerekmektedir.
MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'i zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı
Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

5434'e tabi memurun emeklilik aylık hesaplamasında tüm çalışma süreleri içerisindeki primlerin toplamı esas alınmaz, çalışma süresi içerisindeki yüksek aylık bağlamaya imkan veren görevi esas alınır
MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 7433 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanma dair başvuru duyurusunu yayımladı.
2023 Yılı Atama İzni İstisna Kararı Yayımlandı

2023 Yılı Atama İzni İstisna Kararı Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı 2023 yılında atama sayılarından istisna tutulacak atamalarla kamu idarelerinin ilk grup atama izinlerini dağıttı!
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Türkiye'nin en sevilen jönlerinden biri olarak görülen Burak Özçivit, geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Bebeğin kime benzediği merak konusu haline gelirken birçok kişi Kerem'in de Karan gibi dedesine benzediğini iddia etti.