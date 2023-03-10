Trabzon'da otomobilin çarptığı kız kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
Trabzon'un Araklı ilçesinde otomobilin çarptığı kız kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 11:34, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 11:35
İlçe merkezinde dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime (41) ve Fatma Küçük'e (43), E.A'nın kullandığı 61 AAK 961 plakalı otomobil çarptı.
Yaralı halde sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kardeşlerden Fatma Küçük müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fadime Küçük'ün ise tedavisi sürüyor.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.