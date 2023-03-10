İHH Ramazan'da 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

"Ramazan Hayata Bereket" sloganı ile Ramazan çalışmalarına başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'nin yanı sıra kriz ve yoksulluk yaşanan ülkelerde ihtiyaç sahiplerinin ve yetim ailelerinin kapılarını çalarak 3 milyon kişiye Ramazan yardımları ulaştırmayı hedefliyor.

İHH, çalışmaları ile yetimlere bayramlık giysiler, ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyaları, zekat, fitre dağıtımları ve iftariyelik ikramlarında bulunacak.

310 bin kişiye gıda kumanyası dağıtılması hedeflendi

550 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin depremden etkilenen illerde yoğunluklu olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde toplam 250 bin kişiye ulaştırılması amaçlanıyor. Yurt dışı çalışmaları kapsamında da toplamda 60 bine yakın ihtiyaç sahibine gıda kumanyası ulaştırılması hedefleniyor. Türkiye'de dağılacak gıda kolilerinin ilk etabı 65 TIR'la 81 şehre doğru yola çıktı.

İftariyelikler ikram edilecek, bayramlıklar dağıtılacak

Bağışçılar, kurulacak iftar sofralarına 70 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. İHH Ramazan çalışmaları kapsamında ayrıca, çocukları mutlu edecek çalışmalar da planladı. Bu çerçevede, yurtiçi ve yurtdışında 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, 500 TL'ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. İHH, bağışçılardan emanet aldığı zekat ve fitreleri de Ramazan'da on binlerce kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Geçen sene neler yapıldı?

-İHH, 2022 yılı Ramazan çalışmaları kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra, 58 ülkede 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı.

-75 bin 289 aileye fitre, fidye ve zekat dağıtıldı.

-312 bin 684 adet gıda kumanyası dağıtıldı.

-Kumanyalardan 1 milyon 563 bin kişi istifade etti..

-380 bin 690 kişiye iftariyelik ikramında bulunuldu.

-122 bin 446 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

-Türkiye genelinde 23 bin 584 aileye gıda kartı dağıtımı gerçekleştirildi. ----

-Suriye'de ise 2 bin 200 aileye gıda kartı, 48 bin 879 aileye ise hijyen paketi ulaştırıldı.



