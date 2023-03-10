Danıştay personeli Klavye Yarışması'nda birinci oldu

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye Temsilciliği ve Türk Grubu Başkanlığından (INTERSTENO) yapılan açıklamaya göre, yarışmaya bu yıl 32 ilden, 79 okuldan 280 kişi katıldı.

"Anadil" ve "Çok Dilli (17 dil)" olarak 2 kategoride, 23 Ocak-09 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya, deprem bölgelerindeki Adana Ramazanoğlu, Elazığ Korgeneral Hulusi Sayın, Kadirli Yunus Emre, Malatya Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencileri ile Adalet Bakanlığının Osmaniye'de görevli bir mensubu da çevrim içi katıldı. Bu bölgelerdeki öğrencilerden bazıları onur tablosuna girdi.

"Anadil" yarışında, "0-12 yaş küçükler" kategorisinde Afyonkarahisar Özel Sandıklı Yunus Emre Ortaokulu'ndan Merve Mutlu dakikada net 106 sözcük, "13-16 yaş öğrenciler" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi'nden Nisan Maya Tunçoğlu dakikada net 138 sözcük, "17-20 yaş gençler" kategorisinde Afyonkarahisar Şuhut Zafer Anadolu Lisesi'nden Onur Demirbaş dakikada net 109 sözcük, "21-99 yaş deneyimliler" kategorisinde Ankara Danıştay Başkanlığı'ndan Erdi Çiller dakikada net 157 sözcük yazarak kategorilerinin Türkiye birincisi oldular.

"Çok Dilli" yarışlarda, "0-12 yaş küçükler" kategorisinde Afyonkarahisar Osman Atilla Ortaokulu'ndan Şerife Nisa Erdin 7 dilde toplam net 20 bin 755 vuruş, "13-16 yaş öğrenciler" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi'nden Nisan Maya Tunçoğlu 17 dilde toplam net 72 bin 522 vuruş, "17-20 yaş gençler" kategorisinde Afyonkarahisar Şuhut Zafer Anadolu Lisesi'nden Onur Demirbaş 17 dilde toplam net 59 bin 290 vuruş, "21-99 yaş deneyimliler" kategorisinde Ankara Danıştay Başkanlığı'ndan Erdi Çiller 16 dilde toplam net 72 bin 676 vuruş yazarak kategorilerinin Türkiye birincisi olmaya hak kazandı.

Yarışın sonuçlarına, "https://www.intersteno.org.tr/icerik/2023-turkiye-internet-klavye-sampiyonasi-canli-sonuclar" adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, Dünya İnternet Klavye Yarışı kayıtları da 10 Mart-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek, finaller ise 17 Mart-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Bu arada, 5-6 yaş grubu da dahil olmak üzere her yaştan insanın bilgisayarı on parmakla F klavyede, bakmadan ve bilimsel olarak öğrenmesi amacıyla "Oyunlu F Klavye Programı"nı hayata geçiren İntersteno Türk Grubu, deprem bölgesindeki konteynerlerde, çocukların oyun oynarken bilgisayar klavye eğitimi almaları için Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Bilişim Derneğine teklifte bulunmayı planlıyor.