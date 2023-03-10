Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini yakından ilgilendiren emsal karar

Reuters: Millet İttifakı kazanırsa ekonominin patronları belli
Reuters: Millet İttifakı kazanırsa ekonominin patronları belli
Depremzedeler o kente akın etti: Kiralık ev kalmadı
Depremzedeler o kente akın etti: Kiralık ev kalmadı
Ankara'da Ramazan pidesi 10 TL'den satılacak
Ankara'da Ramazan pidesi 10 TL'den satılacak
Adıyaman Valisi istifa etti!
Adıyaman Valisi istifa etti!
YSK Başkanı açıkladı: Seçim takvimi belli oldu
YSK Başkanı açıkladı: Seçim takvimi belli oldu
Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
AK Parti vekillik başvurusu için başvuru ücreti AFAD'a yatırılacak
AK Parti vekillik başvurusu için başvuru ücreti AFAD'a yatırılacak
Seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek?
Seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek?
DASK ve konut sigortalarında 4 kat talep artışı yaşandı
DASK ve konut sigortalarında 4 kat talep artışı yaşandı
'Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü'
'Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü'
Başkent'te depremzedeyi dolandıran 3 emlakçıya gözaltı
Başkent'te depremzedeyi dolandıran 3 emlakçıya gözaltı
İşsizlik ocak ayında geriledi
İşsizlik ocak ayında geriledi
Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak
Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak
Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre
Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
CHP'den 10'ar vekil istiyorlar
CHP'den 10'ar vekil istiyorlar
Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
Ergün Atalay açıkladı: Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat
Ergün Atalay açıkladı: Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat
Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
TBMM'de kabul edildi: Kamuya olan borçlar yapılandırılıyor
TBMM'de kabul edildi: Kamuya olan borçlar yapılandırılıyor
YSK'dan 'parmak boyası' kararı
YSK'dan 'parmak boyası' kararı
'Depremzede çocuklar Menzil cemaatine verildi' iddiasına açıklama
'Depremzede çocuklar Menzil cemaatine verildi' iddiasına açıklama
Yeni yargı paketi Meclis'e sunuldu
Yeni yargı paketi Meclis'e sunuldu
Seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimi nasıl olacak?
Seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimi nasıl olacak?
Yapı denetimine yeni düzenleme: İhmale 3 ay men
Yapı denetimine yeni düzenleme: İhmale 3 ay men
Rektör açıkladı: 40 akademisyen, 70 personel hayatını kaybetti
Rektör açıkladı: 40 akademisyen, 70 personel hayatını kaybetti
İkinci elde '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 35 milyon TL ceza
İkinci elde '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 35 milyon TL ceza
İnşaat mühendislerinden 'kiralık-satılık diploma' ilanı
İnşaat mühendislerinden 'kiralık-satılık diploma' ilanı
AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı
AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini yakından ilgilendiren emsal karar

Yargıtay, sıfır araç alıp sorun yaşayan tüketicileri sevindiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır aracın dört kapısının sökülüp takılmasının ekonomik değeri düşüren gizli ayıp olduğunu, aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesi gerektiğine hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 15:33, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 15:33
Yazdır
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini yakından ilgilendiren emsal karar

İçtihat bülteninden edinilen bilgiye göre, "Davacı; R.D. 2020 model aracı sıfır olarak 23.09.2020 tarihinde 175 bin lira bedelle davalı otomobil firmasından satın aldığını, aracı satın aldıktan kısa süre sonra aracın kapılarından şüphelenmeye başladığını, bu nedenle 10.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde iki farklı ekspertiz şirketinden rapor aldığını, bu raporlara göre aracın dört kapısının da sökülüp takıldığının tespit edildiğini, davalının bu işlemi kendisinden sakladığını, aracın bu haliyle gizli ayıplı olduğunu, davalının kapıların sökülerek takıldığını kabul ettiğini ancak aracın misli ile değişim talebini kabul etmediğini" ileri sürerek dava açtı.

Davalı ise davanın zamanaşımına uğradığını, iddia edildiği gibi dava konusu aracın kapılarının sökülüp takılmadığını, davacının geçen süre zarfında aracı kullandığını, davacının iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bunun aksinin kabulü halinde dahi davacı tarafın iddia ettiği işlemin aracın değerini düşüren ve yahut kullanıcının araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan nitelikte olmadığı ortadadır. Aracın sökülebilen herhangi bir aksamının sökülüp takılması bir zarar, eksiklik, değer kaybı meydana getirmez. Misli değişim talebi hak ve adalete uygun değildir. Dava reddedilmelidir" .

Mahkeme, davanın kabulü ile, dava konusu aracın ayıpsız misli bir araç ile değiştirilmesine karar verdi. Hükme karşı, davalı istinaf talebinde bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının istinaf başvurusunun kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verdi. Hüküm, davacı tarafından temyiz edildi.

Sevindiren emsal karar Yargıtay'dan geldi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketiciyi haklı bularak şu kararı verdi: "Davacı 23.09.2020 tarihinde aracı satın almış, 10.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde alınan ekspertiz raporları ile aracın dört kapısının da sökülüp takıldığını satış tarihinden sonra çok kısa bir süre içerisinde tespit etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya çerçevesine göre, davacının davalıdan sıfır olarak satın aldığı aracın dört kapısının da sökülüp takıldığı, bu durumun aracın ekonomik değerini düşüren gizli ayıp niteliğinde olduğu, buna göre davacının 6502 sayılı Kanun'un 11/1. maddesinde düzenlenen seçimlik haklarından aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebileceği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca bölge adliye mahkemesince; davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davanın reddine dair karar verilmiş olması doğru değildir. Bu durumda bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmış bulunduğundan yeniden esas hakkında karar verilmek üzere, hüküm bozulmalıdır."

Yargıtay'ın tüketici lehine bozma kararı tüketici tarafından sevinçle karşılanırken, aracın sıfır otomobille değiştirileceği öğrenildi.

Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'a hapis
Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'a hapis
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar
Yargıtay, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen cezayı az bularak bozdu
Yargıtay, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen cezayı az bularak bozdu
AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı
AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!
Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!
Takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis
Takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

Bu Habere Tepkiniz

Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Yener aynı zamanda adaylık için kamudan istifa sürecinin 16 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yenileme kararını imzaladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri açıklandı. .
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

OHAL, Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesi için bir statüde belirli bir süre hizmet yapma şartı aranmaz, çalışma hayatları içerisindeki tüm hizmetler bütünleştirilerek tek bir statüden aylık bağlanması işlemleri gerçekleştirilir.
Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde, emekli aylığında, emekli ikramiyesinde, hizmet yılında önceki hükümler uygulanır.
Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Dağlık kurulu raporu yerine uzman hekim tarafından düzenlenmiş durum bildirir tek hekim raporu şeklinde verilmesi yeterli olup iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerekmektedir.
MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'i zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı
Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

5434'e tabi memurun emeklilik aylık hesaplamasında tüm çalışma süreleri içerisindeki primlerin toplamı esas alınmaz, çalışma süresi içerisindeki yüksek aylık bağlamaya imkan veren görevi esas alınır
MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 7433 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanma dair başvuru duyurusunu yayımladı.
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Türkiye'nin en sevilen jönlerinden biri olarak görülen Burak Özçivit, geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Bebeğin kime benzediği merak konusu haline gelirken birçok kişi Kerem'in de Karan gibi dedesine benzediğini iddia etti.